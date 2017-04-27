Galatasaray'a Kurt İsim Önerildi!

Trabzonspor ve Başakşehir mağlubiyetlerinden sonra Igor Tudor hakkında kararını veren Galatasaray yönetimi Fenerbahçe hezimetinden sonra Hırvat teknik adamla yollarını ayırabilir. Karabükspor'dan olaylı bir şekilde gelen ve sarı kırmızılı kulüpte beklenen başarıyı yakalayamayan Tudor, 1-0'lık yenilginin ardından hayal kırıklığı yaratırken, yönetimin şimdiden yeni hoca arayışlarına başladığı belirtildi.



JUAN DE RAMOS VE THORSTEN FİNK



Gelecek sezon tartışılmayacak bir teknik adamla yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'a bazı menajerlerden öneriler gelmeye başladı bile. Kariyerinde Sevilla, Real Madrid, Tottenham ve CSKA Moskova gibi kulüplerde çalışan 62 yaşındaki çalıştırıcı Juan de Ramos'un ismi Sportif Direktör Cenk Ergün'e iletilirken, sarı kırmızılı yöneticilerin Ramos'u şu anda düşünmedikleri ortaya çıktı.



Daha genç, dinamik ve başarıya aç bir hocayla çalışmak isteyen Galatasaray'a teklif edilen ikinci isim ise Thorsten Fink. İsviçre devi Basel, Bundes Liga'nın köklü kulüplerinden Hamburg ve Avusturya takımı Austria Wien'i çalıştıran Fink, 2009-2010'da Basel'i şampiyon yaparken, Alman çalıştırıcı ertesi sezon Basel'i yine mutlu sona ulaştırmıştı.



2011-2012 sezonunun 11.haftasında Basel'den ayrılan Thorsten Fink daha sonra Hamburg'ı ligde tutmayı başarırken, 49 yaşındaki teknik direktörün Hamburg'u 7.sıraya kadar çıkarması bir hayli takdir toplamıştı.



FINK'İN İSTATİSTİKLERİ İÇ AÇICI



Hamburg'un Sportif Direktörü Oliver Kreuzer ile anlaşmazlığa düşen Thorsten Fink Avusturya ekibi Austria Wien'le anlaşmaya varırken, Thorsten Fink'in 271 maçta 138 galibiyet, 54 beraberlik, 29 mağlubiyet görmesi dikkatlerden kaçmadı. Çıktığı maçların yüzde 71'nde yenilmeyen Fink, Wien'de bu sezon Salzburg'un arkasında ikinci sırada yer alıyor.



Kaynak: Akşam