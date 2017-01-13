Galatasaray'a Konya'da Coşkulu Karşılama

Galatasaray kafilesi yarın Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç için Konya'ya geldi. Sarı- kırmızılı futbolcuları, havalimanında coşkulu taraftar karşıladı.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 17'nci haftasında Atiker Konyaspor ile yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediyesi Arena'da oynayacak. Galatasaray kafilesi de bugün Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya'ya geldi. Galatasaray Teknik Direktöre Jan Olde Riekerink ve futbolcular, havalimanında taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Kafilede yeni transferler Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'inde olması dikkat çekti. Sarı kırmızılı ekip coşkulu karşılamanın ardından geniş güvenlik önlemi altında kamp yapacağı otele geçti.



Kafilede şu isimler yer aldı: Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Teknik direktör ve futbolculardan detay



Kafilenin otobüsten binmesi



Taraftardan detay



Genel ve detay



HABER - KAMERA: İSMAİL AKKAYA - MEHMET KAYHAN YILDIZ / KONYA - DHA