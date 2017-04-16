Galatasaray'a Hırvat Sol Bek!

Bir yandan ligi olabilecek en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen Galatasaray'da, diğer taraftan yeni sezonun transfer çalışmaları yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son hedefi, Napoli'nin 29 yaşındaki sol beki İvan Strinic.



Teknik direktör İgor Tudor'un isteğiyle takibe alınan Hırvat futbolcu, hem sol bek hem de stoper olarak görev yapabiliyor. 1.86'lık boyuyla hava toplarında da etkili olan Strinic için, kulübü Napoli ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 4.5 milyon Euro civarında piyasa değeri olan tecrübeli futbolcunun, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi planlanıyor.



GELMEK İSTİYOR



Napoli'de düzenli forma şansı bulamayan Strinic de, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor. Tudor'la çalışmak istediği belirtilen Hırvat futbolcu, bu sezon Serie A'da 10 maçta 862 dakika forma giyebildi. Az süre bulmasına rağmen 2 asist yapan Strinic'i, İgor Tudor'un üçlü savunmanın solu için düşündüğü bildirildi.



(Fanatik)