Galatasaray'a Genç Judocu

Galatasaray Kulübü, 19 yaşındaki milli judocu Melisa Çakmaklı'yı transfer etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Gençlik Olimpiyatları'nda birinci, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ikinci ve Dünya Gençler Şampiyonası'nda ise üçüncü olan milli sporcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.



Melisa Çakmaklı'nın ayrıca, 2014'te Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından yılın en başarılı amatör sporcusu seçildiği de ifade edildi.