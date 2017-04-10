Galatasaray'a Florya'da protesto



Sarı-kırmızılı takım otobüsü tesislere geniş güvenlik önlemleri altında girdi



Galatasaraylı taraftarlar, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4 - 0 mağlup olan Sarı-kırmızılı takımlarını tesislerin girişinde protesto etti.



Karşılaşmanın ardından yaklaşık 50 kadar Sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplandı. Taraftarların toplanması üzerine polis geniş güvenlik önlemleri aldı.



TAKIM TESİSLERE GİRİŞ YAPTI



Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsü, güvenlik önlemleri eşliğinde tesislere giriş yaptı.



Olağanüstü güvenlik önlemleri ve TOMA eşliğinde tesislere giriş yapan takımı Galatasaray taraftarları protesto etti. Güvenlik güçleri, takımın tesislere giriş yapacağı sırada yolu keserek, taraftarları takım otobüsüne yaklaştırmadı.