Galatasaray'a Elazığ'da Sürpriz Ziyaretçi

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Elazığspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın kaldığı otelde sürpriz bir ziyaretçisi oldu.
Milyonda bir görülen kas hastalığı ile mücadele eden 10 yaşındaki Nurçin Arlı, Galatasaraylı futbolcuları Elazığ'daki otelde ziyaret etti.
HAYALİ TÜRK TELEKOM ARENA'DA MAÇ İZLEMEK
Nurçin Arlı'nın, sarı-kırmızılı oyunculardan Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Bruma ve Josue ile hatıra fotoğrafı çektirdiği, futbolcuların da 29 yaşındaki Nurçin'e imzalı forma hediye ettiği aktarıldı.
Ayrıca, yazdığı kitabın basılmasının ardından futbolculara gönderme sözü veren Nurçin'in hayalinin, Türk Telekom Arena'da maç izlemek olduğunu söylediği paylaşıldı.
Kaynak: Futbolarena.com