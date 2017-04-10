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Galatasaray'a Bedava Orta Saha
Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray için sürpriz transfer iddiası...
10 Nisan 2017 Pazartesi 19:35
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