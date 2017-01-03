Galatasaray'a Ahmet Çalık Şoku!

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, yaptığı açıklamada Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü milli futbolcu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 3 milyon Euro teklif etti. Ankara temsilcisi ise Çalık için istediği 4 milyon Euro ücreti son olarak 3.5 milyon Euro'ya indirdi. Pazarlıklar bu noktada tıkanırken Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav konuyla ilgili A Spor'a şu açıklamayı yaptı;

"Galatasaray ile görüştük, bu iş bitti" diyen Cavcav, "3 milyon Euro da 4 milyon Euro da verseler biz bu oyuncuyu İstanbul'a göndermeyeceğiz. Beşiktaş da devrede değil. Galatasaray'a bir kırgınlığım yok. Geldiler, pazarlık aşaması oldu. İkinci partide yine konuştuk. İstediğimiz rakamları vermediler. Bu işten ben vazgeçtim" ifadelerini kullandı. hürriyet

Koç: "Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile henüz anlaşma sağlayamadık"

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, futbolcuları Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp başkanı İlhan Cavcav ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Ahmet'in transferiyle ilgili geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Ödeme şartları konusunda anlaşma sağlayamadık. Biz kasamızda parayı görmeden sözleşme imzalamayız." dedi.

Transfer konusunun henüz tamamen kapanmadığına dikkati çeken Koç, "İlerleyen günlerde bir kez daha görüşülebilir. Bizim talep ettiğimiz ücret belli. Teknik ekibimiz, Ahmet takımda kalacakmış gibi yoluna devam ediyor." diye konuştu.