Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.



TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı takıma 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken, derbideki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle bazı tribünlerdeki taraftarlara bir sonraki iç saha maçı için giriş yasağı uyguladı.



Fenerbahçe taraftarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 110 bin, saha olayları nedeniyle 30 bin, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı ise 15 bin olmak üzere, toplam 155 bin lira para cezasına çarptırıldı. Derbide misafir tribününde çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarlara da bir sonraki deplasman müsabakasına giriş yasağı verildi.



Ligin aynı haftasındaki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor ve Antalyaspor-Trabzonspor müsabakalarında, ev sahibi takım taraftarlarına, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle bir sonraki iç saha maçlarında tribüne giriş cezası uygulandı.



Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle bir sonraki deplasman müsabakasında elektronik bilet bloke cezası aldı.



Edomwonyi'ye 1 maç men



PFDK, Çaykur Rizesporlu futbolcu Edomwonyi'ye, Medipol Başakşehir maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ile 13 bin lira para cezası verdi.



Kurul ayrıca, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor'u 45 bin, Trabzonspor'u 260 bin, Bursaspor'u 215 bin, Antalyaspor, Osmanlıspor ve Kayserispor'u da 15 biner lira para cezasına çarptırdı.



Öte yandan, TFF 1. Lig kulüplerinden Giresunspor'a 15 bin, Evkur Yeni Malatyaspor'a 20 bin ve Ümraniyespor'a da 7 bin 500 lira ceza kesildi. Kurul, Giresunspor ve Ümraniyespor'un bazı tribünlerindeki taraftarlara iç sahada, Evkur Yeni Malatyaspor seyircisine de deplasmanda maça giriş yasağı uyguladı.