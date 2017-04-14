Galatasaray'a 1.90'lık Golcü!

Taraftarın ateşini almak için Manchester City'den Wilfred Bony, Nice'ten Mario Balotelli gibi isimlerle adının anılmasına ses çıkarmayan Galatasaray yönetiminin, forvet için bir numaralı hedefi Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Steve Mounie... Fotomaç Gazetesinin haberine göre Fransız ekibinden resmi yazışmalarla fiyat isteyen sarı-kırmızılı ekibin, bu sezon Fransa'da 29 maçta 13 gol atarak tüm dikkatleri üzerine toplayan 1.90'lık golcü için FFP kuralları çerçevesinde şartları zorladığı kaydedildi.



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Asıl iddia ise Benin asıllı 22 yaşındaki yıldız adayı için Montpellier Başkanı Louis Nicollin'in oğlu Laurent ile kulübün sportif direktörü Bruno Carotti'nin İstanbul'a geldiği ve bu transferle ilgili detayları konuştukları... Başkan Dursun Özbek'in ikiliyi bizzat konuk ettiği kardeşi ile birlikte Mounie için bonservis konusunda planlama yapıldığı belirtildi. 1 yıl Nimes'te kiralık oynadıktan sonra kulübüne hızlı bir dönüş yapan Steve Mounie'nin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.