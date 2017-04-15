Galatasaray, 8 Futbolcuyu Takımdan Gönderecek

Galatasaray'da yeni sezonda sportif direktörlüğe terfi edecek Cenk Ergün yurt dışına çıktı. Ergün'ün Senegal'de 17 yaşındaki yıldız adayı Gueye için görüşmelerde bulunduğu gelen haberler arasında. Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda sağ bek, sol bek, stoper, ön libero ve forvet takviyeleri yapmaya hazırlanan Galatasaray'ı kapsamlı bir operasyon bekliyor. Yaşlanan takımı gençleştirmeye çalışacak sarı-kırmızılı yönetim hem kadroyu boşaltacak hem de maaş bütçesini 55 milyon Euro seviyesine çekecek.

İşte hareketli bir transfer dönemi geçirecek Galatasaray'da son durum:

KİMLER SATILACAK?

Wesley Sneijder, Bruma, Lionel Carole

Bruma'yı sözleşme uzatmaya ikna edemeyen G.Saray yönetimi, gelecek sezon sonu serbest kalacak Portekizli yıldızı bedavaya kaptırmamak için satış listesine koydu.

KİMLER KALACAK?

Fernando Muslera Cenk Gönen Serdar Aziz Ahmet Çalık Semih Kaya Martin Linnes Selçuk İnan Tolga Ciğerci Yasin Öztekin Garry Rodrigues Sinan Gümüş Eren Derdiyok.

G.Saray formasını ligde en fazla giyen (187) yabancı kaleci olan Muslera'nın bir yıl daha kontratı var.

KİMLER GİDECEK?

Lukas Podolski, Aurelien Chedjou, Sabri Sarıoğlu, Nigel De Jong, Luis Cavanda

DURUMU BELİRSİZ

Hakan Balta Josue Koray Günter

Kimler geri dönecek ?

Tarık Çamdal Ryan Donk Emrah Başsan

TRANSFER LİSTESİ..

Bacary Sagna: Sözleşmesini uzatmadığı Manchester City'den ayrılacak olan Fransız yıldızın tecrübesi ile sağ bekte Eboue etkisi yaratacağı düşünülüyor.

Vitor Hugo: Cimbom Brezilyalı stoper için 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır. Palmeiras'ın 8 milyon Euro'da indirim yapması bekleniyor.

Lucas Leiva: Jürgen Klopp'un Galatasaray'a transferine son anda izin vermediği Brezilyalı ön libero sezon sonu serbest kalıyor.

Jackson Martinez: Taraftarı tribüne çekecek bir yıldız ancak sakatlık geçmişi nedeniyle sağlık durumu inceleniyor.

SNEIJDER'İN 4.5 MİLYONA GİDECEK

Galatasaray'da durumu tartışılan isimlerin başında gelen Wesley Sneijder'in serbest kalma bedeli 7.5 milyon Euro. Ancak Tudor ile yıldızı bir türlü barışmayan Hollandalı yıldız, yıllık ücreti olan 4.5 milyon Euro'yu getirdiği takdirde hemen gönderilecek. Takımın maaş bütçesini düşürmek isteyen yönetim, Sneijder için iyi bir teklif gelmesini bekliyor.