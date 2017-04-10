Galatasaray, 2014'ten Bu Yana İlk Kez Bir Maçta İsabetli Şut Çekemedi

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek rakibini büyük bir hezimete uğrattı.

2014'TEN BERİ İLK KEZ

Kaleye dahi gitmekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, 2014/15 sezonun başından bu yana ilk defa bir lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.

(OptaCan)