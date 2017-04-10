Galatasaray, 2014'ten Bu Yana İlk Kez Bir Maçta İsabetli Şut Çekemedi
Galatasaray, 4-0 yenildikleri Medipol Başakşehir karşısında hiç isabetli şut çekemeyerek, 2014 yılının başından bu yana ilk kez kaleyi bulamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek rakibini büyük bir hezimete uğrattı.
2014'TEN BERİ İLK KEZ
Kaleye dahi gitmekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, 2014/15 sezonun başından bu yana ilk defa bir lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.
(OptaCan)
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