Galatasaray, 2014'ten Bu Yana İlk Kez Bir Maçta İsabetli Şut Çekemedi

Galatasaray, 4-0 yenildikleri Medipol Başakşehir karşısında hiç isabetli şut çekemeyerek, 2014 yılının başından bu yana ilk kez kaleyi bulamadı.

Galatasaray, 2014'ten Bu Yana İlk Kez Bir Maçta İsabetli Şut Çekemedi

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek rakibini büyük bir hezimete uğrattı.

2014'TEN BERİ İLK KEZ

Kaleye dahi gitmekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, 2014/15 sezonun başından bu yana ilk defa bir lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.

(OptaCan)

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