Galaksinin Koruyucuları 2" 28 Nisan'da Vizyona Girecek
Yönetmenliğini ve senaryosunu James Gunn'ın üstlendiği "Galaksinin Koruyucuları 2", 28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmenliğini ve senaryosunu James Gunn'ın üstlendiği "Galaksinin Koruyucuları 2", 28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
Filmin İstinye Park AVM'deki basın gösteriminin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, çok yüksek bir bütçeyle çekilen filmde inanılmaz görsellerin yer aldığını söyledi.
Dorsay, senaryoyu yeterli bulmadığının altını çizerek, "Herhalde yapım 11-12 yaş düzeyi için hazırlanmış. Bizim yaşımızdaki insanların gelmemesinde fayda var ama çocukluğunu ve gençliğinin ilk dönemini yaşayanlar, filmi rahatça izleyebilir." dedi.
Sinefesto Genel Yayın Yönetmeni Serkan Baştimar da yapımın aksiyon, macera ve espri düzeyini yukarıya çektiğini dile getirerek, "İlk filmi adeta gölgede bırakmış." ifadesini kullandı.
Yapımı başarılı bulduğuna dikkati çeken Baştimar, "Bir yandan nostaljisi, öte yandan karakter çeşitliliği ve sağlam bir antikahramanı olan 'Galaksinin Koruyucuları 2', yönetmen James Gunn'ın bu işi gönülden yaptığının ispatı. Marvel evreninin en özel kahramanlarını dev perdede izlemek büyük bir keyif. İlk kareden finale kadar her duyguyu tattıran bir film olmuş." değerlendirmesinde bulundu.
Başrollerini Chris Pratt, Vin Diesel ve Bradley Cooper'ın paylaştığı 2014 yapımı "Guardians of the Galaxy"nin devamı olan filmin yapımcılığını Kevin Feige üstlendi.
Aksiyon, bilim kurgu ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock ve Kurt Russell rol aldı.
Oscar ödüllü oyuncu Sylvester Stallone'nin "Stakar Ogord" karakterini canlandırdığı filmin konusu kısaca şöyle:
"Galaksinin Koruyucuları kainatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'in asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor."