Galaksinin Koruyucuları 2" 28 Nisan'da Vizyona Girecek
Yönetmenliğini James Gunn'ın üstlendiği "Galaksinin Koruyucuları 2", 28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmenliğini James Gunn'ın üstlendiği "Galaksinin Koruyucuları 2", 28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
Başrollerini Chris Pratt, Vin Diesel ve Bradley Cooper gibi ünlü isimlerin paylaştığı 2014 yapımı "Guardians of the Galaxy"nin devam filmi niteliğinde olan filmin senaryosunu James Gunn kaleme aldı.
Yapımcılığını Kevin Feige'nin gerçekleştirdiği filmde, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock ve Kurt Russell gibi oyuncular yer alıyor.
Aksiyon, bilim kurgu ve macera türündeki filmin konusu ise kısaca şöyle:
"Galaksinin Koruyucuları kainatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'in asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor."