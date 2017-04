Gaib'te Birliklerin Olağan Genel Kurulları Yapıldı

2016 yılı olağan mali genel kurullarını tamamlayan GAİB bünyesinde faaliyet gösteren ihracatçı birliklerinin 2016 yılında gerçekleştirilen hizmetleri hakkında da bilgiler verilerek 2017 yılı programları tanıtıldı.



GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Salahattin Kaplan Başkanlığındaki Halı İhracatçıları Birlikleri, Abdulkadir Çıkmaz Başkanlığındaki Kuru Meyve İhracatçıları Birlikleri, Mahsum Altunkaya Başkanlığındaki Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile Sami Konukoğlu Başkanlığındaki Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliklerinin 2016 yılı olağan genel kurullarının GAİB hizmet binasında gerçekleştirildiğini ifade ederek 2017 hedeflerine ulaşılabilmesi için bütün sektörlerin yoğun bir ihracat çalışmasına girdiğini vurguladı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen dört ayrı birliğin 2016 yılı olağan mali kongrelerinde birlik başkanları 2016 yılıyla ilgili gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler hakkında bilgiler verirken 2017 yılı yol haritalarını da üyeleriyle paylaştı. GAİB'in sadece ihracat alanında değil üyelerine yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında da önemli hizmetler verdiğini ifade eden Koordinatör Başkan Abdulkadir Çıkmaz yaptığı değerlendirmede 2016 yılında GAİB'in 7 milyar 778 milyon 937 bin dolar ihracat yaptığını, ayrıca diğer İhracatçı Birlikleri adına ise toplam 485 milyon 711 bin dolarlık ihracat kayda alındığını ve böylece ihracat kayıt işlem hacminin 8 milyar 264 milyon 648 bin dolar olduğunu belirtti. Bunun yanında, bütün kıtalarda toplam 188 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizdi. GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ihracatçıların yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.



2016 yılında Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 55,5 payla ilk sırada yer aldığını anlatan Çıkmaz, "AB ülkeleri yüzde 18,1 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,7 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 188 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, Suriye, ABD, İran, Suudi Arabistan, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika ve Sudan Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar, plastikler ve mamulleri, dış giyim, demir çelik mamulleri ile diğer gıda müstahzarları Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" dedi.



"Gaziantep 2016 yılında ihracatta yeni korudu"



GAİB'de hizmet veren dört ayrı birliğin olağan mali kongrelerini değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz 2016 yılında gerçekleştirilen ihracatta Gaziantep'in de önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. 2016 yılında gerçekleştirilen ihracatta Gaziantep'in Türkiye genelinde beşinci sırada yer aldığını belirten Başkan Çıkmaz, bölgenin lokomotif ili Gaziantep'in 2016 yılında 6 milyar 258 milyon 347 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'nci ili olarak önceki yıl 6'ncı sıradaki yerini bir üst sıraya taşıdığını kaydetti.



Çıkmaz, bütün olumsuzlukları göğüsleyerek ihracat yapma başarısı gösteren iş adamlarını kutlayarak, "Dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan iş alemini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.



2017 yılının ilk dört ayı çok verimli geçti



Türkiye'de ihracat kültürünün geliştiğine dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ihracatçıların sürekli yeni Pazar arayışını sürdürdüğünü belirterek "2016 yılında 7 kıtada 188 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Neredeyse gidilmedik ülke bırakmadık. 2017 yılında mevcut pazarlarımızı güçlendirirken özellikle Güney Afrika ve Güney Amerika pazarlarında daha etkin olacağımızı umuyorum. 2017 yılının ilk dört ayına baktığımızda ihracat trendimizde istediğimiz hedeflere yönelik ihracat artışımızın devam etmesi hepimizi umutlandırmıştır. Tanıtımla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. 2017 yılının son 8 ayının daha verimli geçeceğini özellikle Ocak- Nisan ayı ihracat rakamlarından daha iyi anlıyoruz. 2023 hedefleri ve belirlenen yol haritası ülkemizin kalkınması için büyük önem taşıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP