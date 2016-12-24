GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz

Çıkmaz, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yokluklara inat, mücadele ve azmin en güzel örneğinin Antep Savunması'nda yaşandığını ifade etti. Şehrin 95 yıl önce büyük bir sınav verdiğini hatırlatan Çıkmaz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir asır önce bu topraklarda verilen mücadele bizlere her anlamda örnektir. Sabır, mücadele, azim ve sebatla aziz vatan toprakları için çarpışan atalarımızın mirasına sahip çıkıyoruz. Dün verilen mücadeleyi bugün farklı kulvarda gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin ihracatının artırılması ve Gaziantep menşeli ürünlerin dünyanın dört bir köşesine satılması için büyük mücadele veriyoruz. Herkes bulunduğu konum itibariyle ülkesine fayda sağlamakla görevli, biz ihracatçılarda üretimleri yurtdışına satarak ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz." Bu topraklarda 25 Aralık ruhunun her zaman terütaze kaldığını vurgulayan Çıkmaz, Antep Savunması'nın şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andığını kaydetti.