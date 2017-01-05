Gaib'de Ambalaj Tasarım Yarışması Ödül Töreni

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle fıstık ve baklava için yeni ambalaj tasarımlarına yönelik "Gaziantep Yöresel Ürünler Ambalaj Tasarım Yarışması" 6 Ocak 2017 Cuma günü düzenlenecek ödül töreni GAİB hizmet binasında düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacak.



Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2017 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı, Abdulkadir Çıkmaz Başkanlığında GAİB hizmet binasında gerçekleştirildi. 2016 yılıyla ilgili genel değerlendirmenin yapıldığın toplantıda 2017 yılıyla ilgili izlenecek yol haritası belirlenirken kamuoyunun merakla beklediği ünlü tasarımcıların tasarladığı yüzlerce eserin yarıştığı Gaziantep Yöresel Ürünler Ambalaj Tasarım Yarışması ödül töreniyle ilgili son çalışmalarda değerlendirildi.



Ünlü tasarımcıların yüzlerce tasarımla katıldığı yarışmada 33 tasarımın finale kaldığını ifade eden Abdulkadir Çıkmaz yarın jüri tarafından yapılacak olan son değerlendirmeyle finale kalan tasarımlar arasından ilk üçe kalan tasarımların belirleneceğini, ardından 19: 30'da düzenlenecek olan ödül töreniyle de yarışmayı kazanan eser sahiplerine ödüllerinin verileceğini ifade etti.



Ünlü tasarımcıların eserleri yarıştı



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından da desteklenen, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gaziantep Yöresel Ürünler Ambalaj Tasarım Yarışmasında finale gelindi. Türkiye'nin ve dünyanın ünlü tasarımcılarının baklava ve fıstık için orijinal tasarımları yarıştı ilk elemelerde jüri tasarımları değerlendirerek finale 33 tasarımın kalmasına karar verdi. Jüri tarafından yarın yapılacak olan son değerlendirmenin ardından "Gaziantep Yöresel Ürünler Ambalaj Tasarım Yarışmasını kazanan tasarımlar belirlenerek TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılacağı ödül töreniyle hak sahiplerine ödülleri verilecek.



"Gaziantep için yenilenme ve yenilik zamanı"



Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Abdulkadir Çıkmaz TİM'in desteğiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa gerçekleştiğini söyledi.



Gaziantep Yöresel Ürünler Ambalaj Tasarım Yarışmasının sektör için büyük önem taşıdığını belirten Çıkmaz, "2017 yılının Gaziantep için yenilenme ve ihracat yılı olarak ilan ettiklerini belirterek "Dünyanın severek tükettiği baklavamız ve kentimize has Antep Fıstığının farklı ambalajlarda tüketiciye sunulması ve ürünlerin hak ettiği değerlerde gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda yer bulabilmesi için önemli bir adım atarak böyle bir yarışma düzenledik. Yarışmanın iç piyasaları ve ihracatı olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Ürünlerimizin değerleri kadar sunumları da tüketici üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır. 6 Ocak 2017 Cuma günü jüri tarafından yapılacak olan nihai değerlendirme sonucunda dereceye girecek olan tasarımların sahiplerine ödülleri törenle verilecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP