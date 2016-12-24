GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Gaziantep'in bugün elde ettiği başarıların ardından savunma ruhunun yattığını belirtti.

Kaplan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Antep Savunması'nın, bir halkın yokluk ve açlıkla imtihanı olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in bugünlere gelmesinde emeği olanları rahmet ve şükranla anan Kaplan, Antep halkının savunmada verdiği mücadeleyi bugün de kalkınma alanında vermeye devam ettiğini kaydetti.

95 yıl önce büyük bir destan yazan Anteplilerin torunlarının bugün ekonomide ve kalkınmada destan yazmak için çalıştığını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Antep halkının özünde mücadele, azim ve kararlılık var. Bir asır önce topraklarını savunmak için azim ve kararlılıktan ödün vermeyen Antep halkı, bugün de ekonomi ve kalkınmada aynı azim ve kararlığı göstermektedir. Biz halı ihracatçıları olarak şehrimizin adını en iyi şekilde duyurmak için çalışıyoruz. Diğer sektör temsilcileri de aynı şekilde ülkesine ve kentine katkı sağlamak için mücadele veriyor. Herkesin yegane amacı şehrinin ve ülkesinin kalkınmasıdır. Bu duygu ve düşünce devam ettiği sürece hedeflerimize ulaşır, hem şehrimize hem de ülkemize önemli katkılar sağlamış oluruz." Kaplan, Antep Savunması'nın şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.