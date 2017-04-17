Gahib Başkanı Kaplan'dan Referandumu Değerlendirdi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, 16 nisan halk oylamasında halkın istikrardan yana karar verdiğini belirterek, "Referandum geride kalmıştır, herkes Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışmak zorundadır" dedi.



GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında vatandaşın istikrardan yana karar verdiğini vurgulayarak, ülke halkının "evet" diyerek anayasa değişikliğini onayladığını belirtti. Yeni yılın başından itibaren ülkenin referandum a odaklandığını anımsatan Kaplan, "evet" ve "hayır" kampanyalarının ardından anayasanın 18 maddesinde değişiklik yapılması için sandığa gidildiğini ve halkın bu maddelerin değiştirilmesine onay verdiğini ifade etti.



Alınan kararın ülkenin geleceği için "hayırlı olmasını" dileyen Kaplan, "Vatandaşlık görevini yerine getirerek 'hayır' diyenleri de 'evet' diyenleri de tebrik ediyorum. Referanduma katılım beklenenin üzerinde gerçekleşti. Referandum yapıldı ve dünde kaldı. Referandum geride kalmıştır, herkes Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışmak zorundadır. Önceliğimiz birlik ve beraberliktir, ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Herkes bunun için çalışmak zorundadır. Bir ve beraber olursak aşamayacağımız engel yoktur, aksi halde hiçbir işte başarılı olamayız" dedi..



Evet doları düşürdü



Kaplan, sandıktan "evet" çıkmasının ardından dolarda sert düşüş yaşandığını belirterek, "Referandum sonrası belirsizliklerin sona ermesinin ardından dolar 3.63, euro ise 3.86 liraya geriledi. Bu da iş dünyası açısından önemli bir gelişme oldu. Hükümetin bu reformlara ve ekonomiye ağırlık vermesiyle yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisi devam edecektir. Bu da dolar ve euro da düşüş anlamına geliyor" diye konuştu.



Kaplan, ülkenin kalkınması ve geleceğe daha emin bakabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP