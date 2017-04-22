Gagiad Başkanı Tezel, 23 Nisan Bayramını Kutladı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği(GAGİAD) Başkanı Bora Tezel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Bu gün hem bizler için hem de çocuklarımız için anlamı büyük bir gündür" dedi.



GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve egemenliğin millete verildiği tarihi bir gün olduğunu hatırlatarak, "Bu gün hem bizler için hem de çocuklarımız için anlamı büyük bir gündür. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmak ve üretmek onlara barış ve huzur dolu yarınlar bırakmak bizlere düşen en büyük görevdir. Bir toplumun gelişmesi, o toplumda yaşayan çocukların mutluluğu ile doğru orantılıdır. Donanımlı, bilgili ve bilinçli yetiştirilen çocukların yaşadığı toplumlar, her zaman başarılı bir geleceğe sahip olacaklardır. Bu görev bilinci ile çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakmalıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizde emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP