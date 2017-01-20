Gaffar Okkan Mezarı Başında Anılacak

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 16. yıl dönümünde mezarı başında anılacak.



Diyarbakır'da emniyet müdürüyken 2001'de uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit edilen Ali Gaffar Okkan için Hendek'te mezarı başında anma programı düzenlenecek.



Şehadetinin 16. yıl dönümü olan Okkan için 24 Ocak Salı 11.00 de sevenleri, Hendek Aile Kabristanlığı'nda bir araya gelecek.