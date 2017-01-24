Gaffar Okkan'ın Şehit Edilişinin 16. Yılı

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı için anma programı düzenlendi.



Diyarbakır Polisevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 16 yıl önce şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy anıldı.



İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, "Ali Gaffar" ismi verilen çocuklarla yemekte bir araya geldi, onlarla sohbet etti. Müdür Aslan'ın eşi Feriha Aslan da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Törene emniyet müdür yardımcıları, şehit yakınları, polis memurları ile çocukların yakınları da katıldı.