Gaffar Okkan'ın Şehit Edilişinin 16. Yılı

Toplumsal Barış Platformu, Ali Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 16. yılında yaptığı açıklama ile andı.



Toplumsal Barış Platformu Başkanı Ferhat Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılında Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.



Ali Gaffar Okkan'ın, görev yaptığı süre içinde Diyarbakır halkı ile gönül bağı kurduğunu ve çok sevildiğine dikkati çeken Güven açıklamasında şunlara yer verdi:



"3310 Ali Gaffar Okkan unutulmadın. Tarih kokan, aziz ve kutsal şehir Diyarbakır-Amed'i bir surlar sardı, bir de Ali Gaffar Okanlar. Ali Gaffar Okkan misali düştük toprağa bir tohum misali yeşerdik, sonra bir daha solmamak üzere. Halkın gönlünde taht kuran Ali Gaffar Okkan ve beraberinde şehit edilen 5 polis memurunu 16. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Olayın bir an önce aydınlatılmasını ve faillerinin bulunmasını istiyoruz."