G7 Ülkeleri, Rusya'ya Karşı Yaptırım Önergesi Üzerinde Anlaşma Sağlayamadı

G7 ülkeleri, Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırılarda, müttefiki Rusya'ya karşı yaptırım önergesi üzerinde anlaşma sağlayamadı.



G7 ülkeleri, Suriye'deki kimyasal saldırıyı görüşmek üzere İtalya'nın Lucca kentinde toplanmıştı. G7 ülkeleri, Suriye'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıyı kınarken, müttefiki Rusya'nın, Suriye'nin yanında yer almasını eleştirmiş, durum bu şekilde devam ettiği sürece, G7 ülkelerinin Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulayacağı konuşulmuştu.



G7 ülkeleri, İngiltere tarafından ortaya atılan, Rusya'ya karşı yaptırım önergesi üzerinde henüz bir anlaşma sağlayamadı. İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano yaptığı açıklamada, Rusya'yı ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini ve Rusya ile diyalog yolunu tercih ettiğini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise G7 Zirvesi'ne katıldıktan sonra Suriye konusunu görüşmek için Rusya'ya gitti. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'deki saldırılarla ilgili Beşar Esad'ın ülkenin geleceğinde rol almayacağı açıklanmasında bulundu.



Esad rejiminin 4 Nisan'da İdlib'in Han Şeyhun kentine kimyasal saldırı düzenlemesi sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybederken 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. - ROMA