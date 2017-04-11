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G7: Rusya ve Suriye'ye Ek Yaptırım Yok
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G7: Rusya ve Suriye'ye Ek Yaptırım Yok

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının bugün yaptığı Suriye oturumunda, İngiltere'nin Rusya ve Suriye'ye ek yaptırım önerisi çok fazla gündeme gelmedi.

G7: Rusya ve Suriye'ye Ek Yaptırım Yok

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının bugün yaptığı Suriye oturumunda, İngiltere'nin Rusya ve Suriye'ye ek yaptırım önerisi çok fazla gündeme gelmedi.

Kaynak: Dunya.com

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