G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı - Suriye Oturumu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi Diğer dışişleri bakanlarının gelişleri Toplantıdan detaylar G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Suriye konusunda fikirdaş ülkeler özel oturumu, İtalya'nın Lucca kentinde gerçekleştirildi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi
Diğer dışişleri bakanlarının gelişleri
Toplantıdan detaylar G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Suriye konusunda fikirdaş ülkeler özel oturumu, İtalya'nın Lucca kentinde gerçekleştirildi.
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