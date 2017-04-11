G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı Sona Erdi

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Suriye'de askeri çözümün olmadığını bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beşşar Esed rejiminin ateşkes koşullarına uyması için baskı yapması gerektiğini söyledi.



Dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Lucca kentinde dün başlayan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, kapanış oturumlarıyla son buldu. Dışişleri bakanları düzeyindeki G7 zirvesinde, Suriye konusunda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu fikirdaş ülkeleri bir araya getiren özel oturum yapıldı.



Beşşar Esed rejiminin, İdlib'de geçen hafta düzenlediği kimyasal silahlı saldırı ve buna karşılık ABD'nin müdahalesi sonrası gerçekleşen zirvede, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar önerisi bakanlar tarafından ele alındı. Ev sahibi İtalya'nın itirazıyla G7'ye katılan bakanlar Rusya'ya yaptırım hususunda uzlaşıya varamadı.



Alfano, Esed rejiminin, Han Şeyhun'daki sarin gazı saldırısı ve ABD'nin buna karşılık müdahalesinin Suriye'de siyasi çözüm için yeni bir fırsat penceresini araladığını dile getirdi.



G7 ülkeleri, 4 Körfez ülkesi ve Türkiye ile Suriye konusunda bu sabah yaptıkları olağanüstü toplantının çok faydalı geçtiğini belirten Alfano, şunları söyledi:



"Suriye'de askeri çözüm yok. Hepimiz siyasi çözüm için çalışmak istiyoruz. Rusya çok önemli bir rol oynayabilir. Rusya ile diyalog kurmaya ihtiyaç var ve Rusya'nın dışarıda bırakılmaması gerektiğini ifade ettik. Bununla birlikte Putin de Esed üzerindeki kredisini kullanarak ateşkes koşullarına saygılı olmasını sağlamalı. G7'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirilmesi yönünde bir konsensüs yok."



Toplantıda herkesin kendi görüşünü aktardığına dikkati çeken Alfano, "Askeri bir çatışmadan kaçınmak ve siyasi süreci başlatmak için Rusya'nın izole edilmemesi ve sürece dahil edilmesi yönünde fikir birliği var." ifadesini kullandı.



Suriye'de askeri çözümün olmadığının altını çizen Alfano, Suriye'nin geleceğine odaklanmaları ve buna yönelik yeni anayasa ve demokratik seçimlerin yapılmasının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.



Libya ve Ukrayna



Suriye de olduğu gibi toplantıda ele aldıkları Libya'da da askeri bir çözümün olmadığını söyleyen Alfano, "Libya'da askeri çözüm olmadığı gibi tehlikeli boşluklar da bırakılmamalı. G7 ülkeleri de bu konu da hemfikir." dedi



İtalyan bakan, Ukrayna krizini de değerlendirdiklerini belirterek, Minsk Anlaşması'nın uygulanabilirliğinin eksik kaldığını ve bunun teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi. Alfano, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması hususunda G7 ülkeleri arasında büyük bir uyum olduğunu gördük." şeklinde konuştu.