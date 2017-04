G7'den Suriye ve Rusya'ya Yeni Yaptırım Çıkmadı

İtalya'nın Lucca kentinde bir araya gelen G7 Dışişleri Bakanları Suriye ve Rusya'ya yeni yaptırım uygulanması konusunda anlaşamadı. Toplantıda, Moskova'ya "Birlikte çalışmaya hazırız" mesajı verildi.





26-27 Mayıs'ta İtalya'nın Taormina kentinde yapılacak G7 liderler zirvesi öncesi dün ve bugün toplanan dışişleri bakanlarının en önemli gündem maddesi Suriye oldu. G7 bakanlarının toplantısının yanı sıra, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı "Fikirdaş Ülkeler"in katılımıyla bir olağanüstü Suriye toplantısı da yapıldı.





İngiltere'nin, geçen hafta Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırının ardından Rusya ve Suriye'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını istediği ancak bu talebin genel kabul görmediği belirtildi.





İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, toplantıların ardından düzenlediği basın toplantısında G7 ülkeleri arasında "halen yeni yaptırımlar konusunda görüş birliği bulunmadığını" söyledi.





Alfano ayrıca, "İtalya'nın görüşüne çok benzeyen bir pozisyon, yani Rusya'yı izole etmemek ve diyaloğu sürdürmek gerektiği görüşü galip geldi" dedi.



İtalyan bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "ateşkes kurallarına uyması" için Beşar Esad'a baskı yapmasını da talep etti.



Suriye'nin geleceğinde Esad'ın rolüyle ilgili olaraksa buna "bir günde karar verilemeyeceğini" söyleyen Alfano, "İtalya her zaman, kaderlerini belirleme hakkının Suriyelilere ait olması gerektiğini savunmuştur" dedi.





Öte yandan toplantının ardından bir açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise G7 ve Fikirdaş Ülkeler toplantısında tüm katılımcıların "Suriye'nin geleceğinde Beşar Esad'ın var olamayacağı" konusunda hemfikir olduğunu söyledi.





ABD'den Rusya'ya: 'Tarafını seç'



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "Esad ailesinin saltanatının sonuna doğru yaklaşıldığı açıktır" dedi.



Lucca'daki toplantıların ardından yarın Moskova'da görüşmelerde bulunması beklenen Tillerson, "Fakat bu sonun nasıl olacağı ve geçiş süreci, birleşik bir Suriye'de istikrar ve devamlılık açısından çok önemlidir" diye de ekledi.









Rusya'ya, ya ABD ve aynı fikirde olduğu ülkeklerin ya da Esad, İran ve Hizbullah'ın tarafını seçmesi çağrısı yapan Tillerson, "Biz Suriye halkının acılarını dindirmek istiyoruz. Rusya da bu geleceğin bir parçası olabilir ve önemli bir rol oynayabilir. ya da o grupla ittifakını sürdürebilir, fakat bu seçeneğin uzun vadede Rusya'nın çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanıyorum" dedi.

Ortak bildiride Rusya'ya çağrı



Lucca'daki görüşmelerin ardından, G7 ülkeleri ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına bir ortak bildiri yayımlandı.





Ortak bildirinin Suriye başlığı altında, "Suriye devletinin birliğine, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına bağlılığımızı tekrarlıyoruz" denildi.



Bildiride ayrıca, "4 Nisan'da İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen hava saldırısında kimyasal silah kullanıldığı haberleri karşısında şoke olduk ve dehşete düştük" denildi. Bu saldırının ardından ABD'nin düzenlediği askeri müdahaleninse "bu savaş suçuna karşı dikkatle ayarlanmış ve sınırlı bir kapsama sahip bir yanıt olduğu" belirtildi.









"Bu trajik krize son verme fırsatı olduğuna inanıyoruz" denilen bildiride, bunun için tüm tarafların uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.



Bildiride ayrıca, "Rusya, çatışmanın çözümüne, istikrarlı ve birleşik bir Suriye'nin yeniden inşasına, IŞİD ve terörizmin yenilgiye uğratılmasına yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Rusya'yı, Suriye'de gerçek bir siyasi süreci teşvik etmek için çalışmaya ve çatışmalara son vermek için rejim üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırıyoruz. Rusya nüfuzunu kullanmaya hazırsa biz de Suriye'deki çatışmaya çözüm bulmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.