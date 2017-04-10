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G7'deki Özel Oturuma Türkiye'de Katılacak
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G7'deki Özel Oturuma Türkiye'de Katılacak

Bugün bir araya gelen G7 dışişleri bakanları, yarın Suriye krizini görüşmek özel bir oturum düzenleyecek.

G7'deki Özel Oturuma Türkiye'de Katılacak

Bugün bir araya gelen G7 dışişleri bakanları, yarın Suriye krizini görüşmek özel bir oturum düzenleyecek. Bu oturuma Türkiye'de katılacak.

Kaynak: Dunya.com

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