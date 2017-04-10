G7'deki Özel Oturuma Türkiye'de Katılacak
Bugün bir araya gelen G7 dışişleri bakanları, yarın Suriye krizini görüşmek özel bir oturum düzenleyecek.
Bugün bir araya gelen G7 dışişleri bakanları, yarın Suriye krizini görüşmek özel bir oturum düzenleyecek. Bu oturuma Türkiye'de katılacak.
Kaynak: Dunya.com
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