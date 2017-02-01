G.Saray Yöneticisi Fikret Orman'ın Fenerbahçe Sözlerine Cevap Verdi

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Radyospor'a gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalardan satırbaşları:

ENDOĞAN ADİLİ KONUSU

Galatasaray, 2 sene önce transfer ettiği Endoğan Adili'ye geçtiğimiz günlerde lisans çıkartmıştı. Nazifoğlu bu konu için "Endoğan Adili takımla çalıştı evet. Şu anda U-21 takımında değerlendireceğiz. Hoca izleyecek. İhtiyaç olursa değerlendireceğiz. Hocanın bileceği bir iş" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FAVORİYİZ"

4 Şubat Cumartesi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecekleri Başakşehir'e de değinen Levent Nazifoğlu, "Başakşehir maçına favori çıkacağımızı düşünüyorum. Rakibimiz de çok güçlü bir takım. Hemen hemen şanslarımız eşit" dedi.

TRANSFER DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

"Teknik heyet karar veriyor. Transfer dönemi Galatasaray adına bütün takımlar gibi geçti. Dövizin artmasından dolayı hesapta olmayan açıklar oluştu. Herkes ona göre karınca kararınca transferler yapmak zorunda kaldı. En lazım olan iki yeri hallettik. Podolski'nin kalmasıyla da herhangi bir açığımız kalmadı."

"PODOLSKI İLE DEVAM EDECEĞİZ"

"Japonya'nın transfer dönemi sona erene kadar böyle bir ihtimal var. Podolski ile dün toplantı yaptım. Her şeyi açık açık konuştuk. Podolski ile yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Sezon sonunda yeni bir değerlendirme yapabiliriz. Sözleşmesi sezon sonunda bitmiyor ama ona özel bir şeyler yapacağız. Podolski'ye şu anda takımın da ihtiyacı var. O çapta bir oyuncu da yok. Futbolcumuzu bırakmak istemedik doğal olarak. Transfer yapmak için yapmıyoruz. Birçok transfer çok büyütülüyor. Türkiye için konuşuyorum. Dövizin artmış olması tüm hesapları karıştırdı."

ULLOA'YLA İLGİLENDİ Mİ?

"Ulloa ile ilgili hiçbir gelişme olmadı. 2 santrafora odaklandık. Onlar da kulüplerinde kaldılar. Kulüpleri vermeye yanaşmadılar. İsim vermek istemiyorum. O arkadaşlar açısından problem oldu. Adebayor bize 1-2 kere önerildi ama biz sıcak bakmadık transfere. O artık Başakşehir'de. Onların verdiği bir karar. Onları eleştiremem, saygı duyarım."

BRUMA'YA İNGİLİZLER TALİP OLDU MU?

"Bruma ile her gün konuşuyoruz. O benim oğlum gibi. O çok mutlu. Tabii ki bir şeyler yapacağız. Bruma futbolu burada bırakır diye düşünüyorum. Menajerleri gelecek, görüşeceğiz. Bruma için artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne desek üstünü hak eder şekilde futbol oynuyor. Bunlar artık önümüzdeki senenin işleri. Resmi olarak değil ama menajerler aracılığıyla İngilizlerden geldi. Biz ise resmi teklif bekledik. Şimdi şampiyonluk yolunda çok önemli bir silahı kaybetmek istemedik. Tok satıcı gibi davrandık."

"GARRY KOLAY ADAPTE OLDU"

"Garry 20-25 gün idman yapmamıştı. Biraz kondisyonda problemi vardı. Ama şu anda son derece hazır görünüyor. Görev alınca başarıyla oynayabilecek kapasitede. Alırken de kalitesini biliyorduk. Çok efendi ve altyapısı iyi bir çocuk. Kolay adapte oldu. Arkadaşlarıyla iyi diyalogları var. Kendisinden çok memnunuz."

"MUSLERA İDARİ KADRODA GÖREV ALMALI"

"Muslera da Bruma gibi. Daha fazlasını onun için söyleyebilirim. Burada çok mutlu. Muslera'nın futbolu burada bırakıp, idari kadroda olmasını isterim. Böyle yapmamız lazım. Bize hizmetleri olan çok değerli oyuncular için geçerli. Bayrağı bizden alıp devam etmeleri gerekiyor."

SELÇUK İNAN'A TEKLİF GELDİ Mİ?

"Bize Selçuk için resmi bir teklif gelmedi. Çok iyi bir Galatasaraylı. Gerekli fedakarlıkları yapıyor. Herkes çok mutlu şekilde şampiyonluğa kenetlenmiş vaziyette. Transfer de bitti. Artık gelecek senenin işlerini karıştırmamak lazım."

FİKRET ORMAN'A CEVAP

"Fikret Orman'ın açıklamalarını duymadım. Ne demek istediğini anlamış değilim. Fenerbahçe ile Galatasaray dosttur. Cevap verince herkes işine baksın diyor. Bir camianın başkanıdır. Ben buradan ona cevap vermeyeyim. Ne gerek var bunları konuşmaya? Herkes futboluna odaklanmak durumunda. Beşiktaş'ın üstüne kimsenin geldiği yok. Herkes kendi hakkını korumak istiyor. Federasyon yaptırımları yapıyor. Ortamı daha fazla germemek lazım."

"FLORYA'DA ÇOK OLUMLU HAVA VAR"

"İçeride oynayacağımız maçlar şampiyonluk için önemlidir. Tabii ki kendi evimizde oynayacağımız için avantajlı olan biziz. Futbol olarak da sonuç olarak da tatmin olmaya başladık. Umarım bu seriyi devam ettiririz. Futbolcularla her gün görüşüyorum. Florya'da çok olumlu bir hava var."

RIEKERINK KALACAK MI?

"Türkiye Ligi'nde hangi antrenörün sezon sonuna kadar görevde kalması garanti. Çok acımasızca eleştiriler var. Hangi hocanın yeri garanti. Biz kalacağını söyledik, sonraki sezon gidecek diyorlar şimdi de. İnsanlar boşluk bulmaya çalışıyor. Kendilerini önemli görmek için tripler falan. Kimin yeri garanti şu an? Biz hoca ile sezon sonuna kadar çalışacağız. Tabii ki duruma göre oturacağız, konuşacağız. Belki hoca daha iyi bir yerden teklif alacak, Galatasaray'da kalmayacak. 1 yıllık anlaşmamız var. Yıl sonunda bitecek. Anlaşmamıza uyacağız. İnsanları bazen anlayamıyorum."

"HEDEFE KİLİTLENDİK"

"Hedefe kilitlenmiş bir Galatasaray var. Kamplarda ilk geldiğim zamanlarda yemek yeniyordu. Herkes odasına çekilirdi. Fakat şimdi herkes yemek masasında uzun süre oturuyor. Böyle bir arkadaşlık ve ortam var. Çok önemli bir haftadayız. İlk 4'teki takımlar oynayacak. Dostluk kazansın. Sonra da iyi oynayan kazansın. "

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ

"Uzatmalara gidebilir o derbi. Kontrollü bir maç olacak. Çok ortada bir maç. Orada da dostluk kazansın. Ardından da iyi oynayan kazansın. Ben derbinin uzatmalara gideceğini düşünüyorum."