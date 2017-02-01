G.saray Taraftarının Adebayor Tepkisi!

Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan ve transfer harcamaları, oyuncu maaşları ve personel giderlerinin 65 milyon euro'yu geçmemesi istenen Cimbom, forvet transferini son dönemde Lukas Podolski'nin gidişine endekslerken bu konuda da bir gelişme olmayınca beklentiler boşa çıktı.

Üstüne bir de Galatasaray'ın Süper Lig'deki rakipleri Beşiktaş Demba Ba, Trabzonspor Hugo Rodallega, Başakşehir ise son dakikada Emmanuel Adebayor'u alınca sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

Özellikle de sarı-kırmızılı ekiple de anılan ve bonservisi elinde olan Adebayor'un kaptırılması öfkeyi artırdı.

Twitter'da forvet almayan Galatasaray'ı eleştiren sarı- kırmızılı taraftarlar, Adebayor'u alan Başakşehir'i ise, "Helal olsun" diyerek tebrik etti. İşte o mesajlardan bazıları:

-Elalem forvet üstüne forvet alıyor bizde yine bir transfer sezonunu golcü almadan bitirdik.

-Sokakta 7 yaşındaki çocuğa sorsan Galatasaray'a forvet alınmalı der.

-Adebayor bize yakışırdı.

-Bu Adebayor Galatasaray maçında zıplamadan kafa golü atar.

-Galatasaray'a çok istediğim Adebayor'u Başakşehir transfer etmiş. Valla helal olsun.

-Adebayor'un Galatasaray'a gelmesini isterdim yalan yok.

-Eren'e 4 milyon euro verdiler; Başakşehir Adebayor'u bedelsiz aldı.

-Süper Lig'deki santraforlar: Adebayor, Eto'o, van Persie, Demba Ba, Vagner Love... Galatasaray'ın santraforu: Eren Derdiyok!

Kaynak: Fotomac