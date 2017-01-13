G.Saray'ın Sözleşmesini Feshettiği Sigthorsson, Nantes Kulübünü Karıştırdı

Galatasaray'da sezonun ilk yarısının tamamını sakat geçiren ve sözleşmesi feshedilen, ardından Nantes'e de henüz dönmeyen Kolbeinn Sigthorsson için Fransa'da yeni bir açıklama geldi.

DAHA KULÜBE GİTMEMİŞ

Geleceği henüz netlik kazanmayan Kolbeinn Sigthorsson'un durumu hakkında Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın oğlu genel menajer Franck Kita konuştu. Franck Kita Fransız basınına yaptığı açıklamada ''Bu çocuk ne istediğini bilmiyor. İstediği gibi davranıyor. Sağlık kontrollerinden geçmesi için kendisini kulübe davet ettik ama bize cevap vermedi. Parasını aldığı için elimizde yapacak bir şey de yok'' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İzlandalı golcü oyuncunun durumu hakkında daha önce Nantes Başkanı Kita da konuşmuş ve "Galatasaray'dan ya da oyuncu tarafından bizimle temasa geçen olmadı. Ciddiye alınmadığımızı hissettik. Sigthorsson nerede bilmiyorum. Galatasaray ile anlaşmış, ama bizimle de konuşmalıydı. Güvenlik nedeniyle Türkiye'de kalmak istemediğini duydum. Mantıklı, ancak bize de haber vermeliydi" ifadelerini kullanmıştı.