G.saray'ın Olay Transferi İçin Yüz Yüze Görüşecekler

Galatasaray'da Gençlerbirliği'nin stoperi Ahmet Çalık'ın transferi için başkan Dursun Özbek bizzat devreye girdi. Özbek,İlhan Cavcav ile yüz yüze görüşüp transferi noktalamaya çalışacak

Galatasaray, sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve takımdan ayrılan Aurelien Chedjou'nun boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı ekip, Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Çalık için pazarlık masasına oturuyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile yüz yüze görüşerek genç stoperi takıma kazandırmaya çalışacak.

Galatasaray Kulübü, Ahmet Çalık için 1 milyon Euro'luk teklifte bulunmuş, İlhan Cavcav 5 milyon Euro istediklerini açıklamıştı. Ardından Cavcav, Ahmet'in bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğunu söylemişti.

Pazarlık aşamasında iki kulübün yetkililerinin ortak bir noktada buluşması ve transferin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ahmet Çalık'ın Galatasaray ile yaptığı ön görüşmede herhangi bir sorun yaşanmadığı, kulüplerin anlaşması halinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade ediliyor.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 16 maçta forma giyen Ahmet Çalık, 3 sarı kart gördü. Başarılı stoper, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna da çağrılarak son zamanlarda önemli bir çıkış göstermişti.