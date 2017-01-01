G.saray'ın İlgilendiği Futbolcu Kadro Dışı Bırakıldı!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Garry Rodrigues, takımı PAOK'un Levadiakos maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu PAOK'un kanat oyuncusu Garry Rodrigues için flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ile adı anılan Garry Rodrigues, PAOK'un Yunanistan Ligi'nde Levadiakos ile karşılaşacakları maçın kadrosuna alınmadı.

"KAFASI KARIŞIK"

Yunan basını, PAOK'un teknik direktörü Vladimir Ivic ile Rodrigues'in bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncunun Galatasaray'ın teklifi sebebiyle kafasının karışık olduğunun anlaşıldığını yazdı.

TARAFTAR AYAĞA KALKTI

'Garry Rodrigues'i Galatasaray'a satmayın'' çağrısı! Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Garry Rodrigues, PAOK'u karıştırdı.

Galatasaray'a transfer olmak istediğini PAOK yönetimine ileten Garry Rodrigues için ''Rodrigues'i satmak suçtur'' yorumu geldi.

PAOK'un taraftan sitesinde yayınlanan yazıda, PAOK'un Garry Rodrigues'i Galatasaray'a satmasının hata olacağı belirtilirken, kulübün benzer bir hatayı Roberto Mak'ı Zenit'e satarak yaptığı belirtildi.

Garry Rodrigues'in Galatasaray transferi üzerine yapılan haberde ''Rodrigues'i satmak suçtur. PAOK eğer şampiyonluklar yaşamak, başarılar elde etmek isteyen bir yönetime sahipse Rodrigues'i satmaz. Mak'ı satarak büyük bir hata yapmışlardı zaten. Rodrigues'i satmak da aynı hatayı tekrarlamak olur. Kulübü bulunduğu zor durumu öne sürüp fark yaratabilecek oyuncuları satarak kurtaramazsınız'' ifadeleri kullanıldı.

YUNAN BASININA GÖRE TRANSFER İHTİMALİ %90...

Yunan basınına yansıyan haberlerde serbest kalma bedeli 4 milyon euro olan Garry Rodrigues ile Galatasaray'ın anlaştığı, 26 yaşındaki oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma gitmek istediği ve Galatasaray'ın PAOK ile görüşmeye devam ettiği belirtildi. Akşam