G.saray'dan Resmi Açıklama: 400 Bin Euro Karşılığında....

Galatasaray, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin 400 bin euro karşılığında karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1.180.000 Euro yerine 400.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."