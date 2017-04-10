G-7 Bakanları Rusya'yı Suriye'den Çekilmesi İçin İkna Etmeye Çalışıyor

İtalya'da bir araya gelen G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'yı Esad'ın tarafında yer almaması için ikna çalışmaları yürütüyor.



G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Suriye, Irak, Libya, Afrika gibi terörle mücadele eden ülkelerin durumunu görüşmek için İtalya'da toplandı. İlk olarak Suriye konusunu ele alan sanayileşmiş G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Esad'ın yanında yer almaması gerektiği düşüncelerini dile getirdi.



Gazetecilerin sorularını cevaplayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Esad rejimine destek veren Rusya'nın siyasi itibarının zedelendiğini ve rejime desteğin sürmesi halinde Moskova'ya ciddi yaptırımlar uygulanacağını söyledi.



Rusya ise Suriye'de kimyasal saldırıları Esad güçlerinin gerçekleştirmediğini, Rusya'nın Esad rejimiyle bağlarının kopmayacağını yineledi. - ROMA