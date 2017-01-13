Fytch - Midnight Session

Broken beat ve chillstep'in genç yeteneklerinden Fytch, 13 Ocak Cuma gecesi Midnight Session'da Babylon'da.



"In These Shadows" parçasıyla ismini geniş kitlelere duyuran Fransız prodüktör Fytch; Noisia, Gemini ve Gramatik gibi isimlerden ilham alıyor. Sanatçı aşina olduğumuz melodiler ve güçlü baslarla yarattığı harmoniye, davul ritimlerini ekliyor. JD4D Records'un yanı sıra Buygore ve Strictly Rhythm gibi plak şirketleriyle de çalışan Fytch; 13 Ocak gecesi enerjisi yüksek bir geceye davet ediyor.



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