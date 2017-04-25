Fütüristler Derneği Sürdürülebilir Markalar Konferansı'ndaydı

SÜRDÜRÜLEBİLİR Markalar Konferansı'nda (Sustainable Brands), konuşan Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek, "Fütüristler Derneği'nde sürdürülebilir marka olmak için sertifikalı fütürist yetiştirme programı yapıyoruz. Ayrıca birkaç fütürist ve yaşam uzmanıyla beraber şirketlerde gelecek atölyesi çalışmaları düzenliyoruz" dedi.



Dünyanın önemli projelerini hayata geçirmiş, markalara değişimin parametreleri konusunda ilham vermiş, 15'i yabancı, 35 konuşmacının konferanslar verdiği 2 gün süren etkinliğin moderatörlüğünü Mr. Goodvertising Thomas Kolster yaptı. Dünya ekonomisini, sürdürülebilir ekonomiye dönüştürmek amacıyla geleceği şekillendiren şirketlerin oluşmasına katkı sağlayan Sürdürülebilir Markalar® Küresel Platformu (Sustainable Brands), markalar ve tüm paydaşlarını Boston, San Diego, Kopenhag, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Barselona, Cape Town, Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney, Tokyo ile birlikte İstanbul'da da bir araya getirdi.



Etkinlikte konuşan Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek, şunları söyledi:



"Bugün burada bulunmamızın amacı gelecekteki iş yaşamlarını konuşmak. Gelecekle ilgili olumlu tahminlerde bulunmak geleceği şekillendirmek ve bunun üzerindeki teknolojik, endüstriyel trendleri, değişimleri, katastrofileri, senaryo planlamaları gibi geniş disiplinler üzerinde bir konuşma yapacağım. Yapay zeka, robotları, singularity, insanlık sonrası yaşam biçimleri, uzun yaşam, bu yaşamların içindeki iş ortamları, iş saatleri, iş dışı saatleri gibi konuları konuşacağız. Etkinlik mükemmel. Katılım çok iyi. Genç bir nüfus katılmış. Biz zaten Fütüristler Derneği olarak her yaşa hitap ediyoruz ancak içimizde genç nüfusun biraz daha fazla yeri var geleceği şekillendirmek için."