Fütüristik Parfümler Kozmetik Sektörünün Geleceği

Parfüm yapımına daha doğal, daha farklı bir yöntem geliyor.



Kozmetik sektörünün gözdelerinden biri olan parfüm yapımı gelişen teknoloji ile birleşince ortaya farklı bir boyut çıkıyor. Firmaların farklı bir koku elde etmek için birbirleri ile kıyasıya yarıştığı sektöre çözüm gaz kromatografisi-kütle spektrometsinden (GC-MS) geldi.



Test edilen maddedeki farklı bileşikleri tespit emek amacıyla gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi özelliklerinin birlikte kullanıldığı analitik kimya yöntemi, parfüm yapımında da kullanılmaya başlandı.







Geçtiğimiz 20 sene içerisinde araştırmaların devam ettiği deneyler sonuç vermeye başladı. Bu yöntem sayesinde egzotik bitkilerin doğal ortamlarından ayrılmadan parfüm üretilebileceği düşünülürken, aynı zamanda da parfümlerin içerisindeki kimyasallardan da kurtulmuş olunacak. Araştırmacılar bu yöntem kullanılarak yapılan parfümlere "İzole" parfüm adını verdi.