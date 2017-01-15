Futsalın "Altın Kızları" İl Birincisi Oldu

Antalya'da, Turgut Reis Ortaokulu Yıldız Kız Futsal Takımı, 56 takımın mücadele ettiği müsabakalarda rakiplerini yenerek şampiyon oldu.



Kepez ilçesinde Turgut Reis Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Aydın, kadınların da futbolda yer almasını sağlamak ve Türkiye şampiyonluğunda başarı elde edebilmek için yıldızlar futsal takımı oluşturdu.



Antrenmanlara sıkı çalışarak, müsabakalara hazırlanan takım, 56 okul takımının mücadele ettiği Yıldız Kızlar Futsal İl Birinciliği maçlarında şampiyon oldu.



Döşemealtı Spor Salonu'nda oynanan, renkli ve çekişmeli maçların sonucunda Turgut Reis Ortaokulu birinci, Alanya Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu ikinci, Alanya Cikcilli Mehmet Emine Öncü Ortaokulu üçüncü, Manavgat Milli Egemenlik Ortaokulu dördüncü oldu.



"Üçüncü kez şampiyon olduk"



Dereceye giren takımlar, Türkiye şampiyonasının ilk ayağı olan grup müsabakalarında Antalya'yı temsil edecek.



Turgut Reis Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının son iki yıldır şampiyon olduğunu söyledi.



Üçüncü kez şampiyonluğa ulaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Aydın, "Çok çalıştık, altın kızlarımız şampiyon oldu. Hedefimiz grup maçlarında ilimizi en iyi şekilde temsil ederek, Türkiye finallerine kalmak." dedi.