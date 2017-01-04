Futsal: Hazırlık Maçı - Türkiye: 2 - Moldova: 5

2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak A Milli Futsal Takımı, Yalova'da oynadığı hazırlık maçında Moldova'ya 5-2 mağlup oldu.



Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Moldova, Tacot Sergiu (2) ve Lascu Andrian'ın golleriyle 3-0 önde kapattı. İkinci devrede de konuk ekip, Hilotii Oleg ve Obada Cristian'ın ayağından goller buldu. Türkiye A Milli Futsal Takımı'nın gollerini ise Serhat Çiçek kaydetti.



"Eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz"



Karşılaşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Türkiye A Milli Futsal Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü, nisan ayındaki Avrupa şampiyonası elemeleri için hazırlandıklarını belirtti.



Hazırlık maçlarıyla eksiklerini görmek istediklerini dile getiren Görgülü, şöyle konuştu:



"Hazırlık maçları, neyi yapıp neyi yapamayacağımızı görmemiz açısından gerekli. Maç normal başladı ama bireysel bir hatadan dolayı golü yedik ve denge bozuldu. Sonradan toparlandık ama ikinci yarıdaki dengeli ve üstün oyunumuza rağmen rakibimizin rahatlaması ve gol üstünlüğünü sağlamaları maçı kaybetmemize neden oldu. Biz skorla ilgilenmiyoruz. Eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Takımı bundan sonraki maçlarda nasıl daha iyi hale getiririz, onun peşindeyiz. Asıl hedefimiz; nisan ayındaki Avrupa şampiyonası eleme maçları. İdeal kadroyu oluşturarak, elemelerde en iyi dereceyi almaya gayret göstereceğiz."