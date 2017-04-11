Futsal: 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

Türkiye Futsal Milli Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Rusya'ya 4-0 mağlup oldu



İzmit ilçesindeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Rusya'nın gollerini Sergei Abramovich (Dk.14), Robinho (Dk.16), Daniil Davydov (Dk.23) ve Eder Lima (Dk.27) kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Türkiye Futsal Milli Takımı, şampiyonaya veda ederken, gruptaki 3 maçını da kazanan Rusya 2018 Futsal Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



Öte yandan Slovakya'yı 4-1 mağlup eden Fransa'nın gollerini Belhaj ve Mohammed kaydederken, Slovakya'nın golünü ise Drahovsky attı.



Fransa bu galibiyetle grubu ikinci sırada bitirdi ve play-off oynamaya hak kazandı.