Futsal: 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

Türkiye Futsal Milli Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu G Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 5-1 mağlup oldu.



İzmit ilçesindeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların tek golünü Onur Mengi kaydetti.



Fransa'nın golleri ise Landry N'Gala, Adrien Gasmi (3) ve Abdessamad Muhammed'den geldi.



Milliler, gruptaki son maçını 11 Nisan Salı günü saat 14.30'da aynı salonda Rusya ile yapacak.