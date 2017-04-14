Futbolun Master ve Veteranları Bodrum'da Buluştu

TÜRKİYE Masterler ve Veteranlar Federasyonu Ligi'nde (TMVFL) 6 grupta mücadele eden 50 takımdan seçilen Türkiye Karması, 26-30 Nisan tarihlerinde Rize'de düzenlenecek uluslararası turnuva öncesi Bodrum'da 2 günlüğüne kampa girdi



Marmara'da 3, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Ege'de 1'er olmak üzere 6 gruptan Teknik Direktör Alpay Özer ve ekibi tarafından seçilen 40 yaş üzere 30 futbolcunun yer aldığı karma, kampın son gününde Bodrum Masterler ile oynadığı özel maçı 4-1 kazanarak moral buldu.



Bodrum'dan 3, Foça ve Aliağa'dan 2'şer, Didim'den ise 1 oyuncunun yer aldığı karmanın iyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyleyen TMVFL Başkanı Kenan Gürsu, "Rize'nin Fındıklı ilçesinde Şehit Emrah Aytemiz adına düzenlenen turnuvaya Türkiye Karması'nın yanı sıra Gürcistan Masterler Milli Takımı, KKTC Masterler Karması ve Fındıklı Masterler takımları katılacak. Kazakistan'la temaslar sürüyor. İleri sayılacak yaşlarına rağmen sporun güzelliğini sahaya yansıtan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



- Foça