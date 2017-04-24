Futbolda Yarı Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu
Okul Sporları Futbol Küçük Erkekler Edirne Grup Merkezi Birinciliği karşılaşmaları sonucunda Türkiye yarı finallerine yükselen takımlar belli oldu.
Okul Sporları Futbol Küçük Erkekler Edirne Grup Merkezi Birinciliği karşılaşmaları sonucunda Türkiye yarı finallerine yükselen takımlar belli oldu.
Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçhane Futbol Sahasında gerçekleşen, 12 takımın katıldığı müsabakalar tamamlandı.
Aydın, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bilecik'ten gelen takımlardan İstanbul Alparslan Ortaokulu, Çanakkale Biga Ortaokulu, Bursa Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu karşılaşmalarda tur atlayarak Türkiye yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.