Futbolda Sarı Kart Gören Oyunculara Zaman Cezası Verilebilir

Futbol maçlarında sarı kart cezası alan oyunculara bir de zaman cezası verilmesi önerisi önümüzdeki ay Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nda (IFAB) görüşülecek.



Hentbol gibi bazı başka sporlarda da uygulanan zaman cezasında oyuncu belli bir süre saha dışında kaldıktan sonra karşılaşmaya geri dönüyor.



Futbol kurallarına karar veren uluslararası yapı olan IFAB, Mart ayındaki yıllık toplantısında bu uygulamanın başlamasını karara bağlayabilir.



Profesyonel liglere gelmesi 2-3 yıl



Daha önce UEFA'nın gençlik müsabakalarında denenen uygulama kabul edilirse önce amatör ve PAF liglerde uygulanacak, 2-3 yıl içinde de profesyonel liglere gelecek.



Yıllık toplantıda görüşülecek diğer öneriler arasında ulusal federasyonların kendi liglerinde oyuncu değişikliği sayısını kendilerinin belirlemesi de bulunuyor.



Bu önerinin nedeni olarak özellikle alt seviye takımlarda daha fazla oyuncunun forma giyme şansı ve dolayısıyla daha çok gelişim imkanına kavuşması.



IFAB'ın görüşeceği bir diğer öneri ise takım kaptanlarının sorumluluğunu artırarak saha için disiplinin ve oyuncu-hakem ilişkilerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaları. Bu öneri muhtemelen FIFA'nın teknik yetkilisi Marco van Basten'in, hakemlerle yalnızca takım kaptanlarının konuşabilmesi teklifini içeriyor.





IFAB, FIFA'nın yanı sıra Birleşik Krallık'ın dört futbol federasyonu olan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda federasyonlarının temsilcilerinden oluşuyor. Futbolda kural değişikliği önerilerini IFAB karara bağlıyor.

Hamarat: Değişiklik sayısında artış heyecan verici



Teklifleri BBC Türkçe'ye değerlendiren spor yorumcusu Ali Murat Hamarat, zaman cezası teklifinin kabul edilme ihtimalinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu söylerken "Bu hentbol ve buz hokeyinde var ama futbola uygun olduğunu düşünmüyorum. 'Futbol 11 kişiyle oynanır' diyen muhafazakar bir futbol kitlesi de var. Oyuna daha fazla heyecan katmak için çeşitli şeyler deniyorlar, daha önce de altın gol uygulamasını getirdiler fakat futbola uygun olmadığı için kaldırdılar" dedi.





Bu teklifin aksine oyuncu değişikliği sayısını artırma teklifini heyecan verici bulan Hamarat, bunun antrenörlere inanılmaz hamleler yapma imkanı tanıyacağını belirtti.



Hamarat, gençlerin daha fazla tecrübe kazanmasının yanı sıra oyunu iyi okuyabilen antrenörlerin değerinin artacağına dikkat çekerken "Bu talep bir süredir vardı. Hatta bununla paralel olarak Dünya Kupası'nda olduğu gibi tüm kadronun kulübede oturması da gündeme gelecektir. Böylece antrenörler oyun senaryolarını birden fazla kere değiştirebilecek. Öte yandan bu değişiklik, oyuna müdahale edemeyen hocaların dönemini de kapatmış olur."





Hamarat'a göre takım kaptanlarının sorumluluklarının artırılması ise eski günlerdeki gibi "takımda ağırlığı olan" kaptanların geri dönüşünü sağlayabilir.



Sadece iki kaptanın olayı çözmesinin bir anda 10 oyuncunun hakemin etrafını sarmasına kıyasla daha iyi olabileceğini söyleyen Hamarat, saha görevlileriyle yalnızca kaptanların konuşmasına izin verilmesi durumunda olay yerine uzak mevkilerde oynayan kaptanların, örneğin kalecilerin tartışmaya nasıl dahil olabileceği konusunda şüpheleri olduğunu söyledi:





"Bütün bunlar şu an teklif halinde. Tam olarak nasıl etkilerinin olacağını görmek için nasıl bir metinle kabul edileceklerini görmek lazım."