Futbolda Maçın Ardından

TFF 1. Lig'de Denizlispor ile berabere kalan Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, ikinci yarıda oynadıkları oyundan memnun olduklarını ve tek eksiklerinin gol olduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, sahada iki puan kaybettiklerini dile getirdi.



"Özellikle 2. yarıda oynadığımız oyundan memnunuz." diyen Uçar, "Tek eksiğimiz goldü. Son vuruşlarda tercih hatasından dolayı istediğimiz skoru elde edemedik. Ancak ikinci yarıda golle süsleyemedik. Pozisyon da vermedik. Takımın iyi yolda olduğunu gözlemliyoruz ancak bu tip maçları kazanmamız gerekiyor. Bence bir puan kazanmadık. İki puan kaybettik." ifadelerini kullandı.



Denizlispor cephesi



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.



Maça kazanmak için çıktıklarını belirten Tandoğan, şöyle konuştu.



"Bir puan ile yetinmek zorunda kaldık. Kazanmak için geldik ama üç-dört oyuncumuz Göztepe karşılaşmasından dolayı kart cezalısıydı. Ancak onların yerine oynayan oyuncularım da iyi mücadele etti. Deplasmanda oynamak kolay değil. 3 puan alamadık ama 1 puan aldık. Sezon sonuna kadar dirençli ve arzulayan bir kadro oluşturma çabasındayız. Sonuna kadar galip gelmek istiyoruz. Zorlayabilirsek de play offları zorlamak istiyoruz."