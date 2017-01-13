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Futbolda Cumartesi Programı

Futbolda Cumartesi Programı

SPOR Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlaması ile yarın 8 karşılaşma yapılacak.

Futbolda Cumartesi Programı

SPOR Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlaması ile yarın 8 karşılaşma yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 14 Ocak Cumartesi (yarın) programı şu şekilde:

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Arena)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

TFF 1. LİG

13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs) - İstanbul

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