SPOR Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlaması ile yarın 8 karşılaşma yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 14 Ocak Cumartesi (yarın) programı şu şekilde:
SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Arena)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
TFF 1. LİG
13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)
16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)
18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs) - İstanbul
Futbolda Cumartesi Programı
SPOR Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlaması ile yarın 8 karşılaşma yapılacak.
SPOR Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlaması ile yarın 8 karşılaşma yapılacak.
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