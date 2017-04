Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu sezon futbolda başarılı olamadıklarını ve transferlerde hata yaptıklarını belirtti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'da kulüp üyeleriyle bir araya gelen Özbek, 6,5 saat süren bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Galatasaray'ın 25 Mart'ta yapılan olağan mali genel kurulunda söz alan 51 üyenin davet edildiği toplantıda konuşan Özbek, şunları kaydetti:



"Futbolda başarılı olamadık, transferlerde hatalar yaptık. Tenkitlerinize katılıyorum. Talihsiz transferlerimiz de oldu. Transfer ettikten sonra milli takımının hazırlık maçında sakatlanan ve bu yüzden forma giyemeyen oyuncumuz oldu. Hatalarımızdan ders aldık. Gelecek sezon aynı hataları tekrarlamayacağız. Galatasaray ruhuna uygun mücadeleyi hiç bırakmayacak dinamik bir kadro oluşturacağız. Galatasaray'da şampiyonluk dışında her sonuç başarısızlıktır ve bunun bilinciyle bir takım kuracağız."



"(Transferleri Mehmet Özbek yapıyor) algısı doğru değil"



Başkan Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Üyesi Mehmet Özbek hakkında çıkan, "Transferleri Mehmet Özbek yapıyor." algısının doğru olmadığını aktardı.



Galatasaray Kulübü Başkanı, kardeşi Mehmet Özbek hakkında yapılan yorumlara katılmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Mehmet Özbek, 16 senedir bu kulübün bir üyesi. Mehmet Özbek, Florya'da parayı yönetiyor. 'Transferleri Mehmet Özbek yapıyor' algısı doğru değil. Bizde transfer süreci şöyle işliyor; scout ekibi hocamızın ihtiyaç gördüğü mevkilerde bir liste oluşturuyor. Futbol direktörümüz Cenk Ergün oluşturulan transfer listesindeki futbolcular için görüşmeleri yapıyor. Mehmet Özbek sadece para konusu devreye girdiğinde sürece katılıyor ve mali açıdan sözleşmeleri denetliyor. En son sözü ise başkan olarak ben söylüyorum."



Özbek, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle Hakan Şükür ve Arif Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 üyenin ihracı için yapılan oylama sırasında salonda bulunmama nedenine açıklık getirerek, "İnanın genel kurulla ilgili en büyük rahatsızlığım budur. Ancak hayatımda ilk defa tansiyonum 19'a yükseldi ve bu yüzden sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiğim sırada oylama olayı gerçekleşti. O anda salonda olup, bir konuşma yapamadığım için çok üzgünüm. Yönetim olarak ertesi sabah beklemeden refleks gösterdik. Üzerinden 12 saat geçmeden yönetim kurulunu pazar günü sabah 9'da topladım ve ihraç kararlarını oy birliğiyle aldık." ifadelerini kullandı.



"Genel kurul beni başarısız görürse zaten aday olmam"



Dursun Özbek, 2018 Mayıs ayında yapılacak genel kurulda başarısız görülmesi halinde başkan adayı olmayacağını açıkladı.



Seçimli genel kurulda başkan adayı olup olmayacağıyla ilgili sorular üzerine Özbek, şunları kaydetti:



"Önce genel kurula sonra da kendime bir hesap verip ancak öyle bir değerlendirmede bulunabilirim. Genel kurul beni başarısız görürse zaten aday olmam mümkün değil. Artılarıma ve eksilerime bakıp, zamanı geldiğinde bir karar vereceğim. Şu an görev dönemimin bitmesine 1 seneye yakın zaman var ve yönetim olarak projelerimizle ilgili yapacak çok işimiz var. Enerjimi şu an sadece bunlara vermek zorundayım."



Dursun Özbek, Adnan Öztürk'ün başkan adaylığına dair basında çıkan haberlerle ilgili ise, "Ben bu konuda sanırım yanlış anlaşıldım. Bana gazeteci arkadaşımız tarafından Adnan Öztürk'ün aday olacağı söylenip bu konudaki görüşüm soruldu. Ben de 'Hayırlı olsun' demekle yetindim." yorumunu yaptı.



Başkanlık için herhangi bir proje ortaya koyup "Ben başkan adayıyım." diyen birini henüz görmediğini aktaran Özbek, "Galatasaray başkanlık makamı çok saygın ve onurlu bir makam. Her Galatasaraylı başkan olmak isteyebilir. Ancak başkan olmak için projelerinizin olması gerek. 'Kimse olmazsa ben başkan adayı olurum' diyenleri de anlamak mümkün değil. Bu söylem kaba tabirle işi ucuzlatıyor." şeklinde görüş belirtti.



"Amacımız Ataman'la yola devam etmek"



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'la yollarına devam etmek istediklerini dile getirdi.



Ataman'ın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Özbek, "Ergin hoca Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük antrenörlerden biri. Sezon bittiğinde kendisiyle oturup, görüşeceğiz. Amacımız Ergin Ataman'la yola beraber devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.



Üyelere basketbol salonu projesini de anlatan Özbek, birçok prosedürü tamamladıklarını aktararak, "Yakında salon için ruhsatı da alacağız. Sponsor için görüşmelerimiz devam ediyor ve bir noktaya geldik. Sponsor görüşmeleri sonuçlanır sonuçlanmaz bu projemizi de hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.