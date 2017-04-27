Futbolcusunu Conte Bile Durduramadı!
Chelsea'nin 18 yaş altı takımının, Manchester City'nin gençlerlerini yenip, kupa şampiyonluğunu kazanmasından sonra soyunma odasında ilginç anlar yaşandı.
Chelsea'nin 18 yaş altı takımının, Manchester City'nin gençlerlerini yenip, kupa şampiyonluğunu kazanmasından sonra soyunma odasında ilginç anlar yaşandı.
Büyük sevinç yaşayan Chelseali gençleri kutlamaya, A takım menajeri Antonio Conte'de katıldı.
Conte, maçın yıldızlarından Trevoh Chalobah'ı kutlamaya çalışırken, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
(Sporvadisi.com)
Kaynak: Sporvadisi.com
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