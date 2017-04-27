Futbolcusunu Conte Bile Durduramadı!

Chelsea'nin 18 yaş altı takımının, Manchester City'nin gençlerlerini yenip, kupa şampiyonluğunu kazanmasından sonra soyunma odasında ilginç anlar yaşandı.



Büyük sevinç yaşayan Chelseali gençleri kutlamaya, A takım menajeri Antonio Conte'de katıldı.



Conte, maçın yıldızlarından Trevoh Chalobah'ı kutlamaya çalışırken, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.



(Sporvadisi.com)